捨不得醫師兒花錢坐車 慈母冒雨載兒車禍亡
2017-04-22 22:48
〔記者王捷／台南報導〕提早回家過母親節，卻因一場車禍從此與母親天人永隔。
64歲的林姓婦人，因在北部當醫生的兒子要提前回家過母親節，她捨不得兒子花錢坐計程車錢，又想早點看到兒子，頂著雨勢在凌晨從灣裡騎車騎到台南火車站載兒子，2人共乘機車行經中正、海安路口時，疑因雨天視線不佳，側面撞擊一輛計程車，林婦傷重不治，大兒子右大腿骨折。至於詳細車禍發生原因，仍待警方釐清。
林姓婦人在高雄茄萣區開家庭理髮，亡夫曾在台電外勤單位服務，約在5年前，在一次工作中心肌梗塞身亡，雖然家境不好，但是林婦的兩個兒子很爭氣，大兒子為了改善家境，報考醫學院，又擔心造成家裡負擔，因此放棄成大醫學院，選擇到國防醫學院就讀，目前在北部擔任住院醫師；小兒子原在竹科工作，為了能多陪媽媽才轉到南科上班。
現在兩個兒子工作穩定，好不容易苦盡甘來，21日晚間大兒子跟母親表示，要提早過母親節，22日凌晨4時許會回到台南，到時候再自行返家，但節儉的林婦捨不得兒子花錢坐車，也為了能早點見到兒子，才堅持騎著機車到火車站載兒子。
但因昨天凌晨4時許台南天空雨濛濛，行車視線不佳，林婦騎車載兒子行經中西區海安路與中正路時，與杜姓計程車司機發生擦撞，林婦右邊肋骨開放性骨折，送醫不治，後座的大兒子則是右大腿骨折送醫住院，無生命危險。
警方調查，兩車駕駛酒測值皆零，車速每小時約50公里，車禍發生原因疑似下雨視線不良，兩車行至路口皆未減速，現場狀況要等林婦的大兒子出院才能了解，警方目前依照業務過失致死，將杜姓計程車司機函送台南地檢署偵辦。
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