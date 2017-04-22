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不知住處的客人 運將與警助精障女返家

2017-04-22  20:57

〔記者陳薏云／新北報導〕新店警分局安康派出所警員高詩穎，日前執行巡邏勤務時，接獲計程車司機報案，疑似載到走失女子，警方利用M-POLICE人臉辨識系統，成功找到女子的奶奶，奶奶表示孫女有精神障礙，相當感謝警方及計程車司機。

計程車司機表示，當晚在新店家樂福站牌處載1名要回家的鍾姓女子，但女子無法清楚表達家住哪裡，只知道家住安康路，司機眼看沒辦法只好報警請警方協助。 高員受理後，發現女子疑似精神恍惚，警方利用M-POLICE人臉辨識系統之外也比對轄內勤區資料，終於查到女子住處，警方前往該址經提供照片給家人指認，確認該女子為其走失的孫女，並立即趕到派出所，心中大石終得放下。

女子祖母到達派出所後，頻頻感謝員警幫忙，並表示其孫女有精神障礙的問題，當日會走失是因為沒有搭上返家公車，才會在路上攔計程車，所幸受到員警的幫忙，十分感謝。 警方呼籲民眾，對於家中精神障礙或失智家人，應多加關心照料，必要時可在身上衣物留下聯絡方式，以便不慎走失時可聯絡找回。

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  • 警方協助精障女子（右一）成功返家。（記者陳薏云翻攝）

    警方協助精障女子（右一）成功返家。（記者陳薏云翻攝）

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