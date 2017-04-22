光天化日幹走店門口魚缸 店主PO網緝凶
2017-04-22 20:54
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區景平路一間水族館，今下午3時許，一名頭戴安全帽的男子，鬼祟走到店門口，接著將擺在店門口展示的水族箱直接偷走，店主氣得將監視器畫面PO上臉書社團「我是中和人」，直呼「有無人認識這個人，搶了東西就跑」警方網路巡邏發現PO文，主動前往了解，目前鎖定對象追緝中。
影片中該名男子頭戴安全帽及口罩，走到店門口後沒有猶豫，直接拿了一個小的玻璃水族箱就離去，沒有要結帳的意思，店主將影片PO上網，網友紛紛留言：「真的太誇張了」、「很敢的小偷」，中和區警方表示，目前已鎖定車牌追緝中，也呼籲民眾若發現犯罪行為，第一時間請先報警，才能更快打擊犯罪。
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