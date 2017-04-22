媽寶上了少女獲緩刑 卻因染毒毆警被撤銷送進牢

2017-04-22 20:35

〔記者吳政峰／基隆報導〕黃男與14歲少女發生合意性關係，基隆地院法官判他徒刑1年，緩刑3年，未料他不珍惜這個機會，反染上毒品，緩刑期間動手毆警，還怒嗆要找媽媽關說，被依傷害罪判拘役50日，緩刑也因此被撤銷，得入監服刑。

黃男4年前認識14歲少女阿虹（化名），兩人交往並發生合意性交，阿虹媽媽隔年得知上情，提出妨害性自主告訴，考量黃男與黃母經濟狀況不佳，並未要求賠償。

阿虹稱自願獻身，但對法官如何判黃男沒有意見，只希望不要再到庭說明；阿虹媽媽原希望法官從重量刑，但因黃母不斷懇求，決定全權交由法官處理。

法官依《妨害性自主》罪判黃男1年，見他尚有悔意，給予緩刑3年，惟緩刑期間不得直接或間接接觸小虹，並應參加法治教育課程2場次。

但黃男未珍惜自由可貴，反誤入歧途染毒，去年攜帶2.36克安非他命被警方盤查，心生不爽，出手相毆，還嗆要叫媽媽找議員與記者來關心，被封為「媽寶毒蟲」。

法官認他的毆警行為不但涉犯妨害公務罪，還有傷害之實，因此改依較重的傷害罪判拘役50日，此時他還在前案（妨害性自主罪）緩刑期間。

黃男未悔改，今年2月又涉嫌持有毒品，警方前往他家找人，他看到3名警察來到，竟喝令媽媽關門擋警，其母唯命是從，以一擋三，充分展現慈母情，惟黃男嫌媽媽不夠力，索性自行衝出家門，幸好員警眼明手快把他拉住，並搜出安非他命、K他命、混合型毒品。

基隆地檢署認為黃男在緩刑期內故意犯他罪，足認緩刑難收效果，有執行刑罰必要，向基院聲請撤銷緩刑宣告獲准。