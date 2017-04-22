媽寶上了少女獲緩刑 卻因染毒毆警被撤銷送進牢
2017-04-22 20:35
〔記者吳政峰／基隆報導〕黃男與14歲少女發生合意性關係，基隆地院法官判他徒刑1年，緩刑3年，未料他不珍惜這個機會，反染上毒品，緩刑期間動手毆警，還怒嗆要找媽媽關說，被依傷害罪判拘役50日，緩刑也因此被撤銷，得入監服刑。
黃男4年前認識14歲少女阿虹（化名），兩人交往並發生合意性交，阿虹媽媽隔年得知上情，提出妨害性自主告訴，考量黃男與黃母經濟狀況不佳，並未要求賠償。
阿虹稱自願獻身，但對法官如何判黃男沒有意見，只希望不要再到庭說明；阿虹媽媽原希望法官從重量刑，但因黃母不斷懇求，決定全權交由法官處理。
法官依《妨害性自主》罪判黃男1年，見他尚有悔意，給予緩刑3年，惟緩刑期間不得直接或間接接觸小虹，並應參加法治教育課程2場次。
但黃男未珍惜自由可貴，反誤入歧途染毒，去年攜帶2.36克安非他命被警方盤查，心生不爽，出手相毆，還嗆要叫媽媽找議員與記者來關心，被封為「媽寶毒蟲」。
法官認他的毆警行為不但涉犯妨害公務罪，還有傷害之實，因此改依較重的傷害罪判拘役50日，此時他還在前案（妨害性自主罪）緩刑期間。
黃男未悔改，今年2月又涉嫌持有毒品，警方前往他家找人，他看到3名警察來到，竟喝令媽媽關門擋警，其母唯命是從，以一擋三，充分展現慈母情，惟黃男嫌媽媽不夠力，索性自行衝出家門，幸好員警眼明手快把他拉住，並搜出安非他命、K他命、混合型毒品。
基隆地檢署認為黃男在緩刑期內故意犯他罪，足認緩刑難收效果，有執行刑罰必要，向基院聲請撤銷緩刑宣告獲准。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- 澎湖花嶼漁船非法載客 2人落海不治
- 女友「照例」喊不要 男「照上」判賠400萬
- 陽明山蔣公銅像遭斬首 花卉試驗中心提告
- 持空氣槍亂射捷運站也遭殃 惡男被判刑6月
網友回應
熱門新聞
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 中職》許效舜台語播報 台南主場洋溢濃濃台味
- 不想輸Kobe 大帝總能製造驚奇
- 房市回溫？ 桃園竟首見億元豪宅成交案
- 戴奧辛蛋設停損 林聰賢：問題蛋封存 雞移動管制
- NBA》「魏少就像喬丹的化身」名人堂球星激賞
- 國際空拍攝影大師的高空視覺震撼 即起高雄展出
- 林嘉俐扮媽 哀怨輩分升格
- MLB》一朗被球僮擺一道 隊友憤怒吼叫（影音）
- MLB》一朗夢幻全壘打 美主播的貼心感動日本（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourists back on Champs-Elysees after terror attack
- 機場捕獲野生少時成員潤娥 新劇竟想偷襲「他」
- 李鍾碩公開童年照 眨眼睛露暖男微笑
- 宋茜機場安檢前狂灌飲料 背後藏暖心真相
- 中國軟回應 南韓擬向ＷＴＯ申訴
- 基中校慶 校園師生發起搶救翠湖連署
- 封存40萬顆雞蛋 農委會︰不知道怎麼辦
- 白百何爆偷吃風波後 低調露面求復出
- 全中運主力尚未出發 新北已經拿到3金2銀1銅！
- 民眾任意停車堵大門 南投警方倉儲中心運撥受阻
- 洪小鈴嘟嘴自拍耍萌 背後鏡子出賣身材
- 一生為台灣打拚 黃昭堂紀念公園動土
- 重操舊業？陳俊秀客串捕手
- 仍僧多粥少 議員盼再檢討增加
- 證券行情表、證券表格
- 正妹律師為反年改辯護 自爆小時候很會打架
- 106年全國中等學校運動會 今晚熱鬧開幕
- 美少女戰士耍心機 限量粉餅
- （影片有雷）《目擊者》登北市最賣國片 曝光柯佳嬿驚悚花絮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Medical Care Act amended to impose stiffer penalties
- 《八田銅像斷頭事件》 賴清德日文信說明被批媚日 市府：基本禮數
- 争取前瞻 陳歐珀：宜蘭絕對不只1200萬元
- 劍潭整宅二期沒電梯 住戶促市府整合
- 東非沙漠無毛鼠 沒氧氣也能活
- MLB》蓋洛轟本季最怪力全壘打 遊騎兵2連勝（影音）
- 光頭男星宣布再當爸 自爆妻子去年曾流產
- 二軍變「轟」狂 小破盼有第5隊
- 響應地球日 宜蘭綠博設「一食之選」展區
- 一例一休 7月起勞檢// 林美珠：先輔導才開罰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：媽寶上了少女獲緩刑 卻因染毒毆警被撤銷送進牢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分