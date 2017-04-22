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路面積水車禍不斷 警籲駕駛提防「水漂效應」

2017-04-22  20:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市21日傍晚起降下大雨，各地低窪地區、橋樑與高速快速公路傳出零星車禍，警方估計，多為「水漂效應」助長車禍，警方呼籲騎士行經積水區域，應減速慢行，開車駕駛遇上打滑時，應避免緊急剎車，抓穩方向盤、放開油門，讓車輛緩緩向前滑行，避免緊急剎車失控，引發連環車禍。

新北市一連2天雨勢，不少橋樑、低窪路段因宣洩不及出現積水，各路段都有天雨路滑失控，造成車禍等情事，但多數因沒有嚴重傷亡，民眾互相確認後就離去。

海山警分局說，水漂效應指的是，如果車輛的車速超過90公里，又遇到路面上，超過0.25公分的積水，將會使車輪抓地力大幅減低，造成車輛滑行。這時候開車民眾若緊張急剎車、機車族緊急剎車，都很容易就失控，發生意外，提醒民眾雨天時減速慢行，遇上失控應緊抓方向盤或把手減速，讓傷害降到最低。

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  • 新北市一連2天大雨，路面積水容易衍生水漂效應，導致車禍頻傳。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一連2天大雨，路面積水容易衍生水漂效應，導致車禍頻傳。（記者吳仁捷翻攝）

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