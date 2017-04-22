太想吃龍蝦？ 他跑到海產店直接釣...
2017-04-22 19:19
〔記者劉慶侯／台北報導〕32歲張姓男子，久未嚐到龍蝦的味道，相中台北市萬華知名「南海漁村」海鮮餐廳，拿出預藏的釣魚線與魚鉤，直接拋入店門口的水族箱內「釣蝦」，雖然他立即釣起一尾大龍蝦，但也被員工發現當場制服。警方問「門口那麼多冰鎮的鮑魚、石斑，幹嘛那麼費工釣龍蝦？」張男一臉哀怨的說：「我就是想嚐鮮吃龍蝦嘛！」
警方表示，位在北市南寧路與和平西路口的「南海漁村」海鮮餐廳，由於主打平價新鮮產地直送，店家並把鮮活海產都放在餐廳門口的大型水族箱內供饕客直接挑選，近年已在萬華區作出口碑。
警方調查，有多次竊盜前科的張嫌，是新北市警方列管的慣竊，近三年來曾被查出犯下20多起竊盜案。他現南寧漁村餐廳生意好，便多次藉機前往餐廳觀察地形，選定店家下午休息備料較無人看管時段下手。
警方表示，張嫌日前悄悄前往，見餐廳大門前無人，便掏出釣魚線拋進擺放龍蝦的水族箱內，沒多久就有一尾大龍蝦咬住魚鉤，張嫌順勢將龍蝦拉出，不料此時被員工意外瞥見，眾人衝出將他團團圍住，拉扯間龍蝦兩根前肢斷裂，最後張嫌被趕到的警方帶回調查。
警訊中，張嫌供說他因長期失業導致入不敷出，已經很久沒有好好的吃上一頓，加上他很想念龍蝦的味道，才會想用魚鉤竊取龍蝦。
不過，警方對於店門口攤前還擺放著鮑魚、石斑等高價食材，張嫌大可順勢一偷就可溜走，卻為何要冒著高風險「釣龍蝦」？張男倒也說得明白：「我就是想吃龍蝦嘛！」。警方訊後將他依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。
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