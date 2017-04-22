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用別人帳密狂點貨 便利店長花大錢平息官司

2017-04-22  19:13

〔記者吳政峰／台北報導〕寇姓全家便利店店長不滿另家店的楊姓店長故意大量訂貨到他那，造成業績壓力，氣得反以楊男專用的訂貨帳號及密碼，訂購近700盒的咖啡報復，而楊男盤點得知上情，氣得提告，全案依妨害電腦使用罪起訴，寇男得知事情大條，請了3名律師辯護，並私下求和解才獲得撤告，士林地院法官日前判決不受理。

裁判書指出，寇男不滿楊男故意大量訂貨到他的店，讓他感受龐大囤貨壓力，前年12月20日下午近1時許，利用自家電腦，以楊男專用之訂貨帳號及密碼，擅自替他管理之的3家店叫貨「貝瑞斯塔二合一無加糖咖啡」，分別叫了224盒、222盒、230盒。

楊男收到676盒咖啡，覺得莫名其妙，一查才發現是寇男惡作劇，氣得要他解釋，但兩人和解不成，寇男被起訴。

觸犯妨害電腦罪可處3年以下徒刑，寇男獲悉嚴重性，趕緊花大錢請3名律師打官司，並求楊男和解，楊男這才同意不追究，在一審辯論終結前撤回告訴，而寇男也才免於牢獄之災。

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  • 一名便利商店店長，以別人的帳密亂點貨，事後花大錢找律師救和解，才解決一場官司。（記者黃捷攝）

    一名便利商店店長，以別人的帳密亂點貨，事後花大錢找律師救和解，才解決一場官司。（記者黃捷攝）

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