遺憾！女兒在房間被燒死 高齡老母獨站陽台求救
2017-04-22 18:49
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〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和仁愛街36巷內民宅今下午4時許傳出火警，警消20分鐘撲滅火勢，並從房內救出48歲的蘇姓女子，全身70%2至3度燒燙傷，送醫宣告不治，另從陽台救出蘇女78歲的老母親，經初步調查，不排除為蘇女罹患癌症，久病厭世在房內輕生起火，詳細火災原因仍待釐清。
社區田姓主委表示，當是在家裡看電視，聞到濃濃的燒炭味，出來一看，發現2樓的後側窗戶竄出大量白煙，嚇的急忙報警，「就看到老母親站在陽台不知所措，卻沒有看到女兒身影。」警消到場救援時，先將陽台老母救出，火勢撲滅後入內察看，發現蘇女倒臥在房間門後，已無呼吸心跳，緊急送往雙和醫院仍宣告不治。
據鄰居及里長表示，蘇女與老母親住在此社區幾十年，近年蘇女罹患癌症，情緒變得相當不穩，日前就有過類似自殘紀錄，前晚凌晨更與母親大吵，驚動鄰居，不過出門都很正常，對鄰居很有禮貌，沒想到會發生這種事情。
由於蘇女的母親已高達78歲，附近鄰居得知此事後，紛紛自願幫忙，攙扶老母至家裡休息，警方也連絡蘇女相關親屬製作筆錄，火災調查人員也進入屋內勘查，釐清確切起火原因。
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