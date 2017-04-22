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疑過彎失控 機車騎士逆向撞汽車身亡

2017-04-22  21:06

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕臉書社團「新竹爆料公社」今天傍晚貼出1段汽車行車記錄器影片，片中1名機車騎士在新竹縣120號縣道尖石鄉轉彎路段，朝汽車逆向直衝過來，結果機車騎士不幸身亡，汽車也撞上山壁嚴重毀損，版主提醒網友們在山路過彎時務必放慢車速，避免造成憾事。

警方表示，這件事故發生在19日下午，就讀醫校的女機車騎士在120號縣道往尖石鄉方向行駛，經過26-27K的轉彎路段時，失控衝向對向車道撞上汽車，女騎士傷重不治身亡，全案報請檢方相驗後結案。

相關影片請見：

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  • 行車記錄器影片中，機車騎士越過雙黃線衝向對向車道。（記者蔡孟尚擷取自臉書社團「新竹爆料公社」影片）

    行車記錄器影片中，機車騎士越過雙黃線衝向對向車道。（記者蔡孟尚擷取自臉書社團「新竹爆料公社」影片）

  • 行車記錄器影片中，被機車騎士逆向撞上的汽車後來也失控擦撞山壁。（記者蔡孟尚擷取自臉書社團「新竹爆料公社」影片）

    行車記錄器影片中，被機車騎士逆向撞上的汽車後來也失控擦撞山壁。（記者蔡孟尚擷取自臉書社團「新竹爆料公社」影片）

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相關關鍵字： 新竹 新竹爆料公社 竹120號縣道 逆向行駛 過彎失控
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