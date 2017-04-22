遊民睡覺被叫醒 竟抄剪刀刺傷警察臉

2017-04-22 18:00

〔記者吳政峰／台北報導〕一名徐姓男子去年睡在新北淡水雲門舞集前馬路，不滿被警察叫醒，持剪刀攻擊員警臉部，刺出開放性傷口，還劃爛一旁機車座墊，行為脫序失控，滿口髒話，士林地院法官日前依傷害罪，判他徒刑3月，得易科罰金9萬元。

徐男居無定所，無固定職業，靠乞討維生，去年7月27日凌晨2時許躺睡在雲門舞集前，警衛發現報警，警員蔡宜真到場，擔心他的安危而將之喚醒，未料他疑有起床氣，竟對警察飆罵穢語，並抄出2把剪刀攻擊。

蔡宜真躲過攻擊，呼叫同事朱奕杰支援，徐男盛怒之下，推倒身旁機車，還割爛兩部機車的座墊，見朱奕杰前來，還把剪刀插向朱的臉部與手部。

朱奕杰的臉被刺傷，雙手也有擦傷，仍奮力制伏徐男，移送法辦。

法官告認為徐男犯後坦承犯行，尚知悔悟，態度尚可，考量以乞討維生，判刑3月，另沒收犯案用的兩把剪刀。