草衙道設施卡空中 8遊客爬5公尺高鋁梯脫困

2017-04-22 18:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大魯閣草衙道招牌遊戲「天空飛行家」，今下午傳出故障意外！有8名乘客停在「空中」驚魂約1小時。業者檢視現場狀況後，評估因為距離平台最高的民眾約5公尺，決定動用鋁梯，並讓乘客穿戴安全帽與安全扣環後，在人員協助下，從鋁梯攀爬而下，解除狀況。

業者事後說明，疑因下雨、導致設備的手動機制故障，目前已由國外技師與日本顧問陪同檢視，該設備也全面暫停開放，將等後續維修、保養確認沒問題後，才會重新開放。

業者指出，8位乘客都是青少年、都平安，事後已致贈慰問金與禮物。

「天空飛行家」是全台首座能夠公轉加自轉的遊樂設施，除了設施的主架構會旋轉，還可利用雙手操控座艙翼板，感受宛如飛行員般的自由帥氣！