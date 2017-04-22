| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

草衙道設施卡空中 8遊客爬5公尺高鋁梯脫困

2017-04-22  18:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大魯閣草衙道招牌遊戲「天空飛行家」，今下午傳出故障意外！有8名乘客停在「空中」驚魂約1小時。業者檢視現場狀況後，評估因為距離平台最高的民眾約5公尺，決定動用鋁梯，並讓乘客穿戴安全帽與安全扣環後，在人員協助下，從鋁梯攀爬而下，解除狀況。

業者事後說明，疑因下雨、導致設備的手動機制故障，目前已由國外技師與日本顧問陪同檢視，該設備也全面暫停開放，將等後續維修、保養確認沒問題後，才會重新開放。

業者指出，8位乘客都是青少年、都平安，事後已致贈慰問金與禮物。

「天空飛行家」是全台首座能夠公轉加自轉的遊樂設施，除了設施的主架構會旋轉，還可利用雙手操控座艙翼板，感受宛如飛行員般的自由帥氣！

廣告
  • 高雄大魯閣草衙道招牌遊戲「天空飛行家」，今下午傳出故障意外！有8名乘客停在「空中」驚魂約1小時，業者協助8名遊客安全地爬下鋁梯脫困。（民眾提供）

    高雄大魯閣草衙道招牌遊戲「天空飛行家」，今下午傳出故障意外！有8名乘客停在「空中」驚魂約1小時，業者協助8名遊客安全地爬下鋁梯脫困。（民眾提供）

  • 被困在高雄大魯閣草衙遊樂設施「天空飛行家」上的8名遊客，後來是爬下距離地面5公尺高的鋁梯脫困。（民眾提供）

    被困在高雄大魯閣草衙遊樂設施「天空飛行家」上的8名遊客，後來是爬下距離地面5公尺高的鋁梯脫困。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大魯閣草衙道 故障 遊樂設施
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：草衙道設施卡空中 8遊客爬5公尺高鋁梯脫困


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.