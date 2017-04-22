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女網友遭家暴 男恐嚇其夫離婚遭判拘役

2017-04-22  17:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名莊姓男子打線上電玩結識彭姓女網友，彭女向他泣訴遭楊姓丈夫家暴，導致她不敢提離婚，莊男主動致電楊男，要求對方離婚，還嗆聲：「你報警的話，我會讓你全家死光光」，新北地院依恐嚇罪，判處莊男拘役50日，得易科罰金5萬元，仍可上訴。

去年4月，莊男主動打電話給楊男，楊男一接起電話，莊男劈頭就要求「你快點跟老婆離婚」，楊男追問：「你是誰？憑什麼要我離婚」、「我要報警了」，莊男當下被惹毛，不爽恫嚇：「你報警的話，我會讓你全家死光光」，楊男聽聞後嚇得馬上報警。

法官認為，莊男僅因得知彭女與丈夫相處不睦，就致電恫嚇要求楊男離婚，行為應該受到譴責，考量莊男知錯，因此判處拘役50日。

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  • 新北地院依恐嚇罪，判處莊男拘役50日。圖為新北地院法庭大樓。（資料照，記者陳慰慈攝）

    新北地院依恐嚇罪，判處莊男拘役50日。圖為新北地院法庭大樓。（資料照，記者陳慰慈攝）

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