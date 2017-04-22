| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

9旬翁受困雨中 暖警撐傘助返家

2017-04-22  17:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市泰山一名93歲的任姓老翁日前晚餐後外出散步，卻突然遇到大雨，沒帶傘的老翁受困雨中，巡邏員警晚間9時許在泰林路前發現不知所措又被大雨淋濕的老翁，趕緊上前關心，將他帶回派出所安置。

任翁向警方表示，晚餐後外出散步時意外碰上滂沱大雨，因為沒帶雨具，只能淋著雨緩慢步行返家，警方透過任翁身上證件確認住處，駕駛巡邏車送任翁返家，任翁兒子見員警撐傘攙扶父親返家，感激表示，因見父親外出多時未歸，外頭又下起大雨，正擔心準備要出門尋找，相當感謝員警協助父親返家。

廣告
  • 警方透過老翁身上證件，找到老翁住址。（記者王宣晴翻攝）

    警方透過老翁身上證件，找到老翁住址。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方撐傘攙扶老翁返家。（記者王宣晴翻攝）

    警方撐傘攙扶老翁返家。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：9旬翁受困雨中 暖警撐傘助返家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.