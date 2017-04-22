9旬翁受困雨中 暖警撐傘助返家

2017-04-22 17:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市泰山一名93歲的任姓老翁日前晚餐後外出散步，卻突然遇到大雨，沒帶傘的老翁受困雨中，巡邏員警晚間9時許在泰林路前發現不知所措又被大雨淋濕的老翁，趕緊上前關心，將他帶回派出所安置。

任翁向警方表示，晚餐後外出散步時意外碰上滂沱大雨，因為沒帶雨具，只能淋著雨緩慢步行返家，警方透過任翁身上證件確認住處，駕駛巡邏車送任翁返家，任翁兒子見員警撐傘攙扶父親返家，感激表示，因見父親外出多時未歸，外頭又下起大雨，正擔心準備要出門尋找，相當感謝員警協助父親返家。