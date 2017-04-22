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新北中和民宅大火 婦人命危急救中

2017-04-22  17:27

〔記者陳薏芸、王宣晴／新北報導〕新北市中和仁愛街36巷內民宅傳出火警，2樓住家竄出火煙，警消獲報趕抵，發現是2樓房間起火，燃燒面積6坪，在15分鐘內控制火勢，避免延燒，消防人員從房間門後救出一名40歲婦人，但該名婦人已無生命跡象，命危送醫急救中，詳細起火原因仍待火調人員調查。。

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  • 新北市中和今天下午發生住宅火警，1婦人命危（記者陳薏芸攝）

    新北市中和今天下午發生住宅火警，1婦人命危（記者陳薏芸攝）

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