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男子亮一根棒子 差點吃上牢飯！

2017-04-22  17:06

〔記者吳政峰／台北報導〕開車難免與人衝突，但若氣到擋車還亮木棒，就觸犯了恐嚇罪！一名鄭姓男子去年開車經過新北淡水，與鄧姓駕駛發生行車糾紛，鄭男怒把車擋在鄧男面前，並抄木棍下車理論，鄧男立刻報警處理，士林地院法官認定鄭男持木棍造成鄧男畏懼，依恐嚇危害安全罪判拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。

裁判書指出，鄭男去年8月31日晚間8點50分開車經淡水中正路，跟鄧男發生行車糾紛，鄭男心生不滿，直接把車子開到鄧男汽車前方再急煞，挑釁意味濃厚。

鄭男認為這樣還不夠，從車上抽出一根木棍，下車要鄧男「踹共」；鄧男受驚，立刻報警處理。

鄭男應訊時，不認為自己有錯，直到得知恐嚇罪屬公訴，非告訴乃論，最高可判處2年徒刑，他才趕緊與鄧男和解，求獲輕判。

法官指出，鄭男手持木棍作勢之行為，已呈現侵害之意思，目的應是使他人心生畏懼，客觀上足以使受恫嚇者心生恐懼而有不安全之感受，確實觸犯恐嚇危害安全罪，考量他深具悔意，且鄧男也願意原諒，給予緩刑。

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  • 士林地方法院。（資料照，記者金仁晧攝）

    士林地方法院。（資料照，記者金仁晧攝）

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