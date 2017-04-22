遊民拿滅火器砸毀百年古蹟台中公園湖心亭

2017-04-22 16:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕有上百年歷史，也是台中市政府府徽的市定古蹟台中公園湖心亭，今天凌晨被清潔工發現，玻璃門窗被人用滅火器砸毀，因湖心亭建立於日治時代，此案有點敏感，警方立即動員偵辦，1小時後抓到在公園內閒晃的廖姓遊民，不料，將他帶回公園駐在所偵訊時，他卻從口袋內掏出一隻死鴿子，把警察嚇壞了，廖嫌供稱，他酒後跑到湖心亭睡覺，用滅火器噴蚊子，不慎打破玻璃，至於殺鴿子放口袋，則是他想把鴿子帶回家養，全案依毀損與動物保護法罪嫌法辦。

台中市警局今天凌晨接獲市府文資處報案，指稱清潔工打掃發現，台中公園內湖心亭被破壞，警察局長陳嘉昌立即指示第二警分局調查，二分局台中公園駐在所調閱監視器，發現是半個多月前，從桃園來到台中公園的廖姓遊民（54歲，有竊盜、搶奪及強盜等諸多前科）所為。

警方一時之間找不到人，當公園所長李銘卿向偵查隊長報告案情時，廖嫌剛好從2人面前晃過去，警方立即留置他，不料，他到公園所準備偵訊時，卻突然從西裝外套口袋中，掏出一隻死鴿子。

他說，案發前他喝了酒，想在湖心亭暫時棲身休息，卻見蚊子很多，他遂拿起滅火器噴蚊子，至於抓鴿子的原因，他說，想把鴿子帶回去飼養。

警方表示，湖心亭有許多鴿子棲身，會棲息在湖心亭屋簷下或平臺，近日雨勢綿綿，鴿子羽毛受潮，飛行能力下降，才會被廖男輕易抓到，全案依毀損與違反動保法罪嫌函送法辦。

警方指出，廖男是在半個月前，從桃園來到台中公園，以打零工維生，經常睡在公園內，多次被巡邏警察喚醒，他可能犯案太多，關在監獄的時間太久，偶有脫序之舉。