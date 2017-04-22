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哎呀我的媽！ 這款偷車賊「虯髯、絲襪、小可愛」

2017-04-22  16:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山區今年2月發生一起自行車竊案，警方調閱監視器發現竊賊穿著短褲、黑絲襪犯案，一度以為是個女竊賊，後在案發地查訪得知犯嫌應該是42歲張姓男子，並非女賊，持拘票逮人時，赫見張男滿臉鬍鬚，卻身穿絲襪、小可愛，詢問「幹嘛穿成這樣？」張男回稱，「我覺得這樣很好看。」

張男沒有工作，住在爸媽留下的房子，沒有錢就靠鄰居偶爾接濟，他坦承2月間行竊路邊停放的自行車，去年11月間也曾偷走一輛，警方訊後依竊盜罪嫌，將他移送桃園地檢署偵辦。

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  • 張男喜穿小可愛、絲襪，涉嫌行竊自行車被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

    張男喜穿小可愛、絲襪，涉嫌行竊自行車被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

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