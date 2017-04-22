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高雄大魯閣草衙道設施傳故障 8遊客受困空中1小時

2017-04-22  16:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄大魯閣草衙道傳出設施故障意外，導致多名遊客受困在半空中將近1小時。

綜合媒體報導，高雄大魯閣草衙道遊樂設施「天空飛行家」，在下午3點左右出現故障異常，設施上有8名乘客受困在半空中長達1小時，園方先是在下方鋪設軟墊做為防護措施，並在下午4點10分以鋁梯接應乘客。

業者表示，此次的異常為天空飛行家手動機制發生臨時性故障，已請國外技師和日本顧問處理，受困的8名乘客皆沒有受傷，園方也致贈慰問金和禮品，而該設施在後續維修保養結束前暫不開放。

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  • 高雄大魯閣草衙道設施故障，遊客受困半空中1小時。圖為大魯閣草衙道外觀。（資料照，記者林耀文攝）

    高雄大魯閣草衙道設施故障，遊客受困半空中1小時。圖為大魯閣草衙道外觀。（資料照，記者林耀文攝）

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