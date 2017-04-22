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6年後偶遇狼師 少女崩潰留「想讓他受法律制裁」遺書

2017-04-22  16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區的張姓男子，在妻子經營的補習班當數學老師，2008年他強行揉捏來補習的國小女童小芳胸部10秒鐘，卻只有退回4000元補習費了事，事隔6年後，已就讀高中的小芳在銀行偶遇張男，張男還坐在小芳身旁，勾起小芳不堪往事，在學校內留下「我想讓他受到法律制裁」遺書後輕生未遂，社工報案而爆發，張男全盤否認，但他願意以180萬元和解，小芳卻拒絕，法院不採信張男辯詞，依對未滿14歲少女犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年10月。

台中高分院判決書指出，案發時12歲、正值青春發育期的小芳（化名），2008年11月某天在張男與妻子經營的補習班內，獨自收拾書包要回家，張男卻從後方伸出鹹豬手，伸入小芳外衣內，隔著內衣揉捏胸部約10秒，小芳嚇得不斷扭動身體掙扎，張男卻把小芳強拉上樓，小芳趕緊大叫「放開」，張男才縮手，小芳逃離現場時，遇到補習班陳姓女導師，陳女得知後，立即轉告張妻，張妻也立即詢問張男，張男辯稱是玩鬧。

小芳又將此事告訴父母，父母立即到補習班，張妻再三道歉安撫，還把4000元補習費用紅包袋裝著，寫上「爸爸、媽媽：感謝您們的諒解」，退回給小芳父母，小芳父母也就不再追究，卻沒想到小芳仍耿耿於懷。

事隔6年後，2014年9月，小芳跟媽媽去銀行，坐在大廳內等候時偶遇張男，張男似乎已忘記小芳，還坐在小芳身旁，小芳返家後情緒崩潰，學校教師發現她企圖上吊未遂，又在校內昏倒，還寫下「爸媽，我真的累了，這幾年已經夠了，為什麼他沒得到應有的罪（罪有應得），為什麼你們事情過了就算了，我想讓他受到法律制裁」遺書，校方請社工輔導後報警。

張男全盤否認犯行，他指補習班人來人往，他不可能做出此事，張妻警訊中承認有此事，但法院審理時改口說，她是擔心補習班被關掉，才會配合警察的說詞，陳姓女導師則否認有此事。

不過，台中地院一審不採信張男辯詞，判處徒刑3年10月，張男不服上訴，仍堅稱沒有此事，他還強調說，他願意用180萬元與小芳和解，雖被小芳拒絕，但這也不代表他曾猥褻小芳。

台中高分院二審認為，事隔6年，小芳還有強烈身心受創的反應，顯示所言不假，張妻當年退回學費的紅包袋，還寫下感謝小芳父母諒解的字樣，都能證明確有猥褻一事，張男身為教師，不僅未善盡保護孩童之責，還罔顧道德猥褻學生，維持3年10月徒刑，可再上訴。

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  • 6年後偶遇狼師，少女崩潰留「想讓他受法律制裁」遺書，企圖輕生。（情境照）

    6年後偶遇狼師，少女崩潰留「想讓他受法律制裁」遺書，企圖輕生。（情境照）

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標題：6年後偶遇狼師 少女崩潰留「想讓他受法律制裁」遺書


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