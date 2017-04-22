6年後偶遇狼師 少女崩潰留「想讓他受法律制裁」遺書
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區的張姓男子，在妻子經營的補習班當數學老師，2008年他強行揉捏來補習的國小女童小芳胸部10秒鐘，卻只有退回4000元補習費了事，事隔6年後，已就讀高中的小芳在銀行偶遇張男，張男還坐在小芳身旁，勾起小芳不堪往事，在學校內留下「我想讓他受到法律制裁」遺書後輕生未遂，社工報案而爆發，張男全盤否認，但他願意以180萬元和解，小芳卻拒絕，法院不採信張男辯詞，依對未滿14歲少女犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年10月。
台中高分院判決書指出，案發時12歲、正值青春發育期的小芳（化名），2008年11月某天在張男與妻子經營的補習班內，獨自收拾書包要回家，張男卻從後方伸出鹹豬手，伸入小芳外衣內，隔著內衣揉捏胸部約10秒，小芳嚇得不斷扭動身體掙扎，張男卻把小芳強拉上樓，小芳趕緊大叫「放開」，張男才縮手，小芳逃離現場時，遇到補習班陳姓女導師，陳女得知後，立即轉告張妻，張妻也立即詢問張男，張男辯稱是玩鬧。
小芳又將此事告訴父母，父母立即到補習班，張妻再三道歉安撫，還把4000元補習費用紅包袋裝著，寫上「爸爸、媽媽：感謝您們的諒解」，退回給小芳父母，小芳父母也就不再追究，卻沒想到小芳仍耿耿於懷。
事隔6年後，2014年9月，小芳跟媽媽去銀行，坐在大廳內等候時偶遇張男，張男似乎已忘記小芳，還坐在小芳身旁，小芳返家後情緒崩潰，學校教師發現她企圖上吊未遂，又在校內昏倒，還寫下「爸媽，我真的累了，這幾年已經夠了，為什麼他沒得到應有的罪（罪有應得），為什麼你們事情過了就算了，我想讓他受到法律制裁」遺書，校方請社工輔導後報警。
張男全盤否認犯行，他指補習班人來人往，他不可能做出此事，張妻警訊中承認有此事，但法院審理時改口說，她是擔心補習班被關掉，才會配合警察的說詞，陳姓女導師則否認有此事。
不過，台中地院一審不採信張男辯詞，判處徒刑3年10月，張男不服上訴，仍堅稱沒有此事，他還強調說，他願意用180萬元與小芳和解，雖被小芳拒絕，但這也不代表他曾猥褻小芳。
台中高分院二審認為，事隔6年，小芳還有強烈身心受創的反應，顯示所言不假，張妻當年退回學費的紅包袋，還寫下感謝小芳父母諒解的字樣，都能證明確有猥褻一事，張男身為教師，不僅未善盡保護孩童之責，還罔顧道德猥褻學生，維持3年10月徒刑，可再上訴。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 躺好也中槍？不只炎P 「他」也曾爆嗆周湯豪
- 陳建仁：年改是愛與和平的工作
- 戴奧辛蛋2010年就有？ 食藥署：採樣方式不同
- 兄弟本色搞砸新輯 到xx拍封面
- 封存40萬顆雞蛋 農委會︰不知道怎麼辦
- 「含笑半步癲」就拍一整天 華夫人曝星爺電影爆笑關鍵
- 請託美國部長級官員 我拒中打壓爭取出席WHA
- 航母卡爾文森號訓練出意外 戰機飛行員跳海獲救
- MLB》一朗夢幻全壘打 美主播的貼心感動日本（影音）
- 美產油增加 油價跌破每桶50美元
- 被狂粉把名字刺在屁股上 萊恩雷諾斯直呼「老天爺啊」
- 避免漲幅過大 地價稅改兩年一調
- 搶救地上權 國產署先降地租再降底價
- NBA》杜蘭特恢復練球 第三戰仍可能缺陣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police promise better protection for lawmakers
- 菲國登中業島 外交部重申南海諸島為台灣領土
- 「丟包」500噸垃圾 環局令3個月清除
- 江蕙遭搶案開庭 胞弟激動指認壞人
- 蛋含戴奧辛拖到4月才公布？ 食藥署喊冤
- 快車闖紅燈 男歌手過馬路被撞飛
- 網球》蠻牛打進蒙地卡羅4強 不意外前三種子都落馬
- 日月光集團參與淨灘 用行動力挺環保
- （影音）周董台上唱到忘我 白目粉絲竟喊…
- 小曹1局無失分 氣走建仔前東家
- 挑戰「嘉義隋棠」 藍營她自嘲「松山鄧麗君」
- 失控衝撞人群 印度卡車釀禍奪20命
- 大潤發今停賣塑膠袋 1天可省2萬個
- 地租漲、房市冷 近半地上權不蓋了
- 炎亞綸口水戰後 周湯豪再PO文「寧做自己被討厭」
- 小杜杜敲口愛 阿杜想再拚二寶
- 戴奧辛蛋流向 北市衛生局：未流入北市通路
- 宜縣創紀錄 全國學生音樂賽全得獎
- 南非校車撞卡車爆炸起火 至少20學童死
- 法大選前 巴黎爆殺警恐攻
- 蛋有戴奧辛…多吃蔬果可解
- 證券行情表、證券表格
- 不想輸Kobe 大帝總能製造驚奇
- 侯友宜批練肖話 柯文哲駁：我沒說過新北不用軌道建設
標題：6年後偶遇狼師 少女崩潰留「想讓他受法律制裁」遺書
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email