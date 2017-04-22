跨領域合作 亞東等4院22醫師加入義消特搜醫療組
2017-04-22 16:02
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局特搜大隊為目前國內編制最大的特搜隊，曾參與台南震創、蝶戀花國道遊覽車事故等國內重大災害搜救，因災害的複雜性與不確定性，特搜隊招募亞東醫院急診醫學部主任蔡光超等4院22名醫師、22名土木結構技師，納編為醫療組、技術組，遇上緊急動員，將搭配特搜大隊共同救援，發揮醫師、土木技師醫療照護、結構監測評估的專長，拯救更多災害現場的寶貴生命。
新北市消防局特搜大隊從上月25日起到4月23日，移地到金山舉辦4梯次的假日班震災搜救入門訓練，招募22名急重症醫師、22名土木結構技師加入特種搜救隊行列，連同義消特搜大隊的新隊員，共60人參加震災搜救入門訓練，課程包括認識特搜隊組織與運作程序、立坑與橫向救援、定向定位與傷患搬運及國際搜救符號劃記等，結訓合格後將配發個人應勤服裝，納編在特搜隊醫療組、技術組及義消特搜大隊。
亞東醫院急診醫學部主任蔡光超與同院醫師黃俊諺、章志榮、雙和醫院林正欣、徐嘉鴻；汐止國泰醫院 曹祐瑋及新店耕莘醫院李政達等人，在同一梯次參與訓練，醫師們專業土木技師穿上特搜服，逐一體驗特搜課程，也對到院前醫療有更多體驗。
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