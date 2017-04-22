省百元車錢冒雨載兒 單親媽不幸車禍亡

杜姓計程車駕駛的計程車遭側面撞擊。（記者王捷翻攝）

2017-04-22 16:06

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名林姓單親媽媽，今天凌晨騎機車與計程車相撞身亡，警方調查，她是因捨不得兒子花計程車錢，堅持下雨天騎車到火車站載大兒子返家，兩人共乘機車行經中正、海安路口時，疑因雨天視線不佳，撞上一輛計程車，婦人傷重不治，大兒子右大腿骨折。至於詳細車禍發生原因，仍待警方釐清中。

64歲林姓婦人開理髮廳維生，獨立撫養兩名兒子，昨晚在台北工作的大兒子搭火車返家，今天清晨抵達車站時，林婦捨不得兒子花錢搭計程車，堅持騎機車到火車站載兒子返家。

今天凌晨四點，台南地區天空雨濛濛，行車視線不佳，林婦與兒子行經海安路、中正路一處路口時，不慎與杜姓司機駕駛的計程車相撞，林女右邊肋骨開放性骨折，送醫不治，後座葉姓兒子則是右大腿骨折送醫住院，無生命危險。

警方調查，兩車駕駛酒測值皆零，車速每小時約50公里，車禍發生原因疑似下雨視線不良，兩車行至路口皆未減速。警方依照業務過失致死，將計程車司機杜姓男子函送台南地檢署偵辦。