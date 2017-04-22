「大豹溪」防溺季開跑 3限下擬開放11處水域
新北市大豹溪防溺季5月將開跑，今年計畫開放11處水域供民眾戲水；圖為往年消防員向民眾宣導防溺。（資料照，記者吳仁捷攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區大豹溪因風光明媚，為知名戲水溪流，但也因暗流、礁石多，10年來在新北市消防局、民間紅十字會等救難團體在開放水域駐點防溺下，戲水溺斃人數降到個位數，更有5年創下零死亡紀錄；而5月起防溺季開跑，到9月將計畫開放金敏橋等11處水域供民眾戲水，但水安聯合稽查小組呼籲，民眾仍需在救生員進駐、警戒繩內區域及開放時段內等3項限制下戲水，否則將依「發展觀光條例」可處5000元到2萬5000元罰鍰，民眾切勿拿生命開玩笑。
新北市水安聯合稽查小組透露，今年度大豹溪預計開放的水域雖將於下週開會討論，但已大致底定，5到9月逢週六、日，上午9點至下午5點開放的3處水域為金敏橋、金龍橋及東陽橋等，另考量暑假期間戲水人潮多，7、8月平日上午9點至下午5點也開放東眼橋、樂園仙境、鴛鴦谷、青山谷、蟾蜍山谷、八仙橋、蜜蜂世界、山中傳奇等8處水域；5到9月共開放11處安全水域供民眾戲水。
消防局災害搶救科說，四月底水安聯合稽查小組將召集主政的觀光旅遊局、水利局、農業局、警察局、區公所及民間救生團體至大豹溪勘查水文條件，擇定安全的區域設置救生員、警戒線，從5到9月開放民眾戲水；以往開放的天佛寺、醒心橋與熊空水壩，因近年颱風、大雨造成落石、掏空、水域變深且有暗流，水文驟變，基於安全停止開放。
消防局說，近年來在睡欲開放期間，動員消防員、紅十字會、民間救難團體等志工到開放水域宣導防溺、駐點救溺，每年動員1200人次消防員，4800人次志工，但常有民眾不聽勸阻，由於消防、民間救難團體及插角里辦公室每年在大豹溪舉辦超度法會，官方、民間結合民俗下，10年來的戲水溺斃人數驟降，從96年的3人、97年的5人、98年的0死亡、99年的3人，100與101年2年都是0人、102年1人、103年0人、104年2人、105年0人，硬把戲水死亡案壓到最低，守護民眾安全。
消防局強調，在開放戲水的11處水域內，民眾仍需在有救生員及警戒繩的區域內及開放日、時段內戲水，曾有消防員勸阻跳水被嗆、飆國罵，水安稽查小組也依法舉發。
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