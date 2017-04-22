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鞋櫃不是雜物？ 台高行：放走廊就該罰

2017-04-22  15:18

〔記者項程鎮／台北報導〕桃園某社區大樓陳姓住戶把鞋櫃放在走廊，管委會要求移走仍置之不理，桃園市工務局到場稽查發現沒改善，開出4萬元罰單，陳男打行政官司抗罰，一審桃園地院認為「鞋櫃不是雜物」也不妨害通行，遂判決免罰，桃園市政府上訴後判決逆轉，台北高等行政法院改判陳男敗訴確定，且應繳納罰款。

判決指出，桃園某社區大樓管委會多次公告，要求住戶移除樓梯口和走廊上鞋櫃等雜物，但本案原告陳姓住戶仍放置鞋櫃，管委會通報桃園市府處理，市府工務局103年11月26日發函陳姓住戶要求改善，但隔年1月26日工務局派人到場查證，發現仍未改善，遂裁罰4萬元。

陳姓住戶表示，管委會確實規定走廊通道間不能擺鞋櫃，但他母親認為，自家門口為何不能擺鞋櫃？後來鞋櫃糾紛結束後，社區住戶又可以在門口放東西，管委會也不管。

市府認為，根據公寓大廈管理條例規定，樓梯間和走廊不能堆放雜物，以免妨害出入和逃生，違者處罰4萬元到20萬元罰鍰，還可連續裁罰，市府多次函請原告改善都置之不理，只好裁罰。

一審時，桃園地院認為，鞋櫃不是雜物，原告已把鞋子收納在鞋櫃內，鞋櫃也緊貼牆壁，不致妨害逃生和出入，判決市府敗訴，北高行則認為，法律已明文規定樓梯間不能放雜物，避免影響逃生，因此只要住戶在樓梯間放東西，都是違法的，一審無視法律的強制規定，並不可取，改判市府勝訴確定。

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  • 社區大樓樓梯間堆置雜物，阻礙通行，有影響公共安全之虞，根據公寓大廈管理條例規定，可處罰4萬元到20萬元罰鍰，還可連續裁罰。（資料照，記者賴筱桐攝）

    社區大樓樓梯間堆置雜物，阻礙通行，有影響公共安全之虞，根據公寓大廈管理條例規定，可處罰4萬元到20萬元罰鍰，還可連續裁罰。（資料照，記者賴筱桐攝）

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相關關鍵字： 公寓大廈管理條例 堆放雜物 樓梯間 走廊 鞋櫃
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