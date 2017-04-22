用繪畫守護大地 抗癌畫家李讚成宜蘭辦展

宜蘭美術館今日開始舉辦「大地行者－李讚成」展覽，展出抗癌畫家李讚成的百幅作品。（宜蘭縣文化局提供）

2017-04-22 15:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭美術館今日開始舉辦「大地行者－李讚成」展覽，展出抗癌畫家李讚成的百幅作品，宜蘭縣政府文化局表示，李讚成的藝術思想從山林出發，由此延伸出宜蘭地景、原住民、老樹等題材，他的藝術與生命關懷合而為一，是以繪畫守護大地的生命勇者。

「大地行者－李讚成」展覽展期從今日開始至6月11日止，於宜蘭美術館101、201及202展覽室，開放時間為每週二至週日早上9點至下午5點，週一休館，展覽依主題劃分為「山林之美」、「原民之相」、「老樹之靈」、「蘭陽本色」、「流浪者之歌」等5個展區，包括油畫、水彩、版畫、手稿、手工書等百餘幅作品展出，希望藉此表彰李讚成老師的藝術成就和在地貢獻。

前年因血癌逝世的李讚成，與癌症對抗11年，1953年出生於宜蘭蘇澳，自士敏國小畢業後，進入蘇澳大新戲院跟隨師傅黃壁雄，學習繪製電影看板，退伍後，從事過建築透視圖和廣告看板等工作，然而當生活日漸穩定，他卻在30歲時毅然割捨一切，決心投入專職創作，成為一位專業畫家。

文化局指出，由於小時候在山下長大，李讚成與山有著非常深厚的緣分，熱愛登山的他行走百岳，被美麗的臺灣山景吸引，成為他最重要的創作主題，希望透過繪畫傾訴對山林的一片深情，述說環境受到破壞的感慨與悲憫，其中最具代表性的作品為長達180尺的「臺灣的屋脊」，詳細描繪了縱貫臺灣的中央山脈。

文化局長李志勇說，李讚成的藝術思想從山林出發，由此延伸出宜蘭地景、原住民及老樹等題材，他的藝術與生命關懷合而為一，充滿對臺灣土地的深厚情感，是以繪畫守護大地的生命勇者。

他的藝術歷程，前期以寫實為最主要的繪畫形式，畫面色彩濃烈，技巧純熟，呈現壯麗的山岳景色，後期繪畫則逐漸往抽象風格演進，將具象風景融於抽象形式，可見心境隨著豐富的人生閱歷而愈加自由開闊。