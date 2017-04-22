被罵「北七」回嗆「你也是」 2人都被判拘役

2017-04-22 17:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］范姓婦人與商姓男子是對門鄰居，平時就已相處不睦，去年10月23日樓上新搬來何姓住戶，搬運家具時因電梯故障改走樓梯，過程中不慎碰觸到范女家鐵門，范婦與何男查看鐵門狀況時，商男聽聞聲響開門，出言要何男：「別理他。」范婦不滿飆罵「智障」、「北七」、「笨蛋」，商男不甘示弱回嗆：「你也是智障、北七、笨蛋！」兩人上警局互控對方侮辱，桃園地院法官審結依公然侮辱罪，分別判處范婦、商男拘役20天，考量兩人沒有前科，予以緩刑2年處分。

兩人庭訊時都否認有罵人，范婦則辯稱，她當時是對兒子說：「北七、笨蛋，不會去拿電話嗎？」不是對著商男罵，但現場各有親人、鄰居在場指證，法官認為兩人確實有彼此互罵的情形。