疑與友人妻走太近惹殺機 南市退休警被砍
2017-04-22 14:51
〔記者王捷／台南報導〕台南市第一警分局退休吳姓警員，昨晚與王姓及三名朋友在東區林森路二段某快炒店喝酒，席間與王男發生口角，王憤而離席，半小時後帶了一把短柄武士刀，趁隙插進吳男左肩胛骨，作案後逃逸，吳男送醫後沒有生命危險，友人、店家對案發原因語多保留，警方已聯絡王男出面說明。
吳男遇刺後，救護員到場處理，武士刀已從左後背肩胛骨處刺入，剩下刀柄，研判拔出後可能造成更大傷害，因此連刀帶柄送往成大醫院急救，吳男神情鎮定，也沒出聲喊痛，生命徵象穩定，目前在成大醫院加護病房觀察。
警方訪查在場友人，眾人對案發原因都三諴其口；側面了解，綽號「小胖」的王嫌家境不佳，目前與大陸籍妻子同住，吳、王兩人昨晚衝突原因，可能是吳男與王男的妻子走太近，但原因仍待吳男製作正式筆錄、王男出面說明。
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