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疑失足跌落自來水公司池塘 除草工人溺斃

2017-04-22  14:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市63歲林姓除草工人，21日下午在平鎮區台灣自來水公司的第二區池塘工作，卻遲遲未返家，家人報警，消防隊員上午9點多在池中發現他的遺體，已死亡多時，警方研判，他可能是工作時不慎失足落水溺斃。

消防局獲報後，派出多位消防隊員到池塘搜索，花了半個小時，找到已死亡多時的林姓工人，家人趕來認屍，悲慟不已。

警方調查，林姓工人21日下午1點到3點排定在第二池塘除草，疑因工作時不慎失足落水，附近又沒其他人，直到當晚他遲遲沒返家，家人才報警，22日上午找到他時，已是一具冰冷遺體，警方說，初步排除他殺嫌疑，已報請檢方相驗。

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  • 消防局派員搜索林姓工人。（記者周敏鴻翻攝）

    消防局派員搜索林姓工人。（記者周敏鴻翻攝）

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