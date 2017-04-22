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陽明山蔣公銅像遭斬首 花卉試驗中心提告

2017-04-22  14:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市蔣介石銅像遭斬首事件，今天延燒到陽明公園內，位於花鐘廣場內的蔣介石銅像在上午7時，被駐衛警發現遭潑漆、噴紅字甚至割斷頭部。負責管理陽明公園的花卉試驗中心主任宋馥華表示，過去只是潑紅漆就算了，但這次斬首事態嚴重，一定會提起訟訴。

陽明公園蔣介石銅像遭斬首後，已由台北市北投警分局介入調查，曾有數次破壞蔣介石銅像紀錄的的獨派團體「台灣建國工程隊」，則在網路上發表聲明，稱此次的行動是要告慰八田與一在天之靈。

宋馥華指出，昨晚巡查時仍正常，駐衛警上午7時才發現被破壞，可能是深夜遭人闖入，在通報警方後，已做緊急覆蓋處理，用藍白布將銅像蓋起，銅像所在位置較隱密，應該不會影響到遊客。

宋馥華說，每年二二八前後，都會有人對花鐘廣場內的蔣介石銅像潑漆，今年為因應此狀況，特別每晚加派人力固守，因此今年二二八倖免於難，想不到對方仍趁著陽明山花季過後、人力撤走後，在4月6日來潑紅漆，因為能清洗，所以也算了，但今天直接破壞銅像，導致銅像無法復原，他們一定會提告，並配合出庭。

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  • 位於陽明山上的陽明公園內蔣介石銅像，今早發現遭人斬首，座身還遭潑紅漆、噴字。（記者陳恩惠翻攝）

    位於陽明山上的陽明公園內蔣介石銅像，今早發現遭人斬首，座身還遭潑紅漆、噴字。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 潑漆 花鐘廣場 蔣介石銅像 陽明山公園
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標題：陽明山蔣公銅像遭斬首 花卉試驗中心提告


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