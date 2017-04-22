嫖客一進門就撲上來 應召女嚇得花容失色

2017-04-22 13:40

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名25歲的劉姓男子昨晚與44歲的徐姓應召女相約泰山區的汽車旅館進行性交易，不料徐女才剛抵達房間，便遭劉男持刀抵頸搶劫，兩人拉扯掛彩，徐女趁機跑到櫃台求救報警，兩人送醫後被帶回警局偵訊。

警方調查，昨晚7時許，劉男透過通訊軟體買春，徐女接到應召站指示前往泰山區一處汽車旅館，才剛走進房間，劉男便持水果刀抵住徐女頸部搶劫，但徐女激烈抵抗，後頸、右耳被劃傷3處，劉男小指也被劃傷，警方在旅館後巷找到被劉男丟棄的水果刀。

警方表示，劉男偵訊時一度辯稱是價錢談不攏，徐女才拿水果刀攻擊他，今天上午才改口坦承因強盜不成才持刀傷人，警方訊後依殺人未遂，強盜將劉男送辦。