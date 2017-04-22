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住戶信任保全 卻被A走逾百萬元

2017-04-22  13:42

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕王姓男子原在新北某社區擔任保全，利用住戶對他的信賴，侵占管理費及清潔費137萬1580元，直到社區管理委員會察覺有異，查帳始知上情，王男得知事情爆發，自稱侵占的公款已花用殆盡，無法償還，管委會只好提告。士林地院法官日前依業務侵占罪，判王男1年2月徒刑。

裁判書指出，王男受雇於私人保全公司，100年受派至新北汐止某社區擔任行政保全，9月1日起負責收取住戶管理費與清潔費等費用，卻未依程序繳回管委會。

105年8月31日，管委會發現帳目不清，調查後才發現林男趁著職務之便，侵占了住戶高達137萬1580元，時間長達5年，立刻通知林男的公司。

林男坦承犯行，但表示錢已花得一毛不剩，無法還錢；管委會無奈只得提告。

法官審酌林男侵占金額龐大、目前離婚、從事社區總幹事、月薪3萬多元、扶養2名小孩，判他1年2月有期徒刑，可上訴。

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  • 士林地方法院。（資料照，記者金仁晧攝）

    士林地方法院。（資料照，記者金仁晧攝）

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