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屏東市萬年溪發現男浮屍

2017-04-22  13:40

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市和生市場後方的萬年溪，今天中午出現一具浮屍，警方初步查出為41歲的郭姓男子，路旁有郭男的機車和拖鞋，已通知家屬前往處理。

警方表示，今天中午民眾在屏東市和生市場後方的萬年溪水匝門處，發現一具男性浮屍，死者穿著襯杉、西裝褲，消防局獲報後，協助將屍體打撈上岸，許多民眾圍觀了解狀況，經查死者身份為41歲郭姓男子，水匝門的路邊停著郭男的機車和拖鞋，初步查驗屍體並沒有明顯外傷，郭男居住在附近村落，已通知家屬到場並釐清死因。

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