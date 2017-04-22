| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
田徑》叫小鶴！謝千鶴破高懸38年3000公尺全國紀錄 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

持空氣槍亂射捷運站也遭殃 惡男被判刑6月

2017-04-22  13:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名陳姓男子，因心情不佳，去年5月持空氣槍沿路射擊駕車途經的永寧捷運站4號出口玻璃，土城區中華路1段、2段及中央路3段沿線，有5輛汽車車窗，以及1家檳榔攤、1家汽修廠的玻璃均遭射擊毀損，新北地院依毀損罪，判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

偵訊時，檢方傳喚陳男兩次均未到案，檢察官認為永寧捷運站4號出口兩面強化玻璃破損修理費就高達30萬餘元，汽修廠及檳榔攤玻璃破損，各損失1萬5000元，5輛汽車玻璃修理費也要1至3千元不等，去年9月依毀損罪嫌將他起訴。

法院審理時，陳男出庭坦承犯行，供稱為發洩情緒才持空氣槍射擊路邊車輛及捷運站，但迄今仍未與告訴人達成和解賠償，法官審酌其女友懷孕需他扶養照顧，因此判處徒刑6月。

廣告
  • 新北地院刑事法庭大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地院刑事法庭大樓。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：持空氣槍亂射捷運站也遭殃 惡男被判刑6月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.