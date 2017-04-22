持空氣槍亂射捷運站也遭殃 惡男被判刑6月

2017-04-22 13:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名陳姓男子，因心情不佳，去年5月持空氣槍沿路射擊駕車途經的永寧捷運站4號出口玻璃，土城區中華路1段、2段及中央路3段沿線，有5輛汽車車窗，以及1家檳榔攤、1家汽修廠的玻璃均遭射擊毀損，新北地院依毀損罪，判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

偵訊時，檢方傳喚陳男兩次均未到案，檢察官認為永寧捷運站4號出口兩面強化玻璃破損修理費就高達30萬餘元，汽修廠及檳榔攤玻璃破損，各損失1萬5000元，5輛汽車玻璃修理費也要1至3千元不等，去年9月依毀損罪嫌將他起訴。

法院審理時，陳男出庭坦承犯行，供稱為發洩情緒才持空氣槍射擊路邊車輛及捷運站，但迄今仍未與告訴人達成和解賠償，法官審酌其女友懷孕需他扶養照顧，因此判處徒刑6月。