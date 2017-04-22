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開顱就可不管頭蓋骨？ 花樣女子求償敗訴

2017-04-22  13:36

〔記者項程鎮／台北報導〕正值花樣年華的姜姓女子因發生車禍，送往桃園壢新醫院急診，醫師緊急進行開顱手術後，轉診台大醫院後續治療，但姜女不滿壢新沒妥善保管開顱手術取下的頭蓋骨，後來只能用人工頭蓋骨替代，造成手術接縫處長不出頭髮，向醫院和醫師求償59萬7113元，高等法院日前判決姜女敗訴確定。

姜女的律師朱俊雄質疑指出，醫院對病患的活體組織保管草率，且法院似乎連壢新醫院附近有4家頭蓋骨銀行都沒調查清楚；朱俊雄說，壢新醫院聲稱沒有保管頭蓋骨設備，但其實保管頭蓋骨只是簡易技術，就算真的無法保管，也可送往附近其他醫院或頭蓋骨銀行。

姜女指控，101年12月15日她發生車禍送壢新醫院診治，楊姓醫師診斷她的左側硬腦膜下出血，且併有腦腫脹情形，決定進行開顱手術並取下頭蓋骨，清除腦部血腫，但未在事前告知她媽媽，醫院沒有保存頭蓋骨活體的設備，也沒說明手術後，短期內無法植回已取下的頭蓋骨，就直接把頭蓋骨浸泡在福馬林內。

一審時姜女求償109萬7113元，二審縮減求償金為59萬7113元，但皆判敗訴；高院認為，手術傷口都會留下疤痕組織，不管是否植回自體頭蓋骨，頭皮接縫處都不會長出頭髮，因此醫師無論有無告知或有無把頭蓋骨泡在福馬林內都一樣，判決姜女敗訴確定。

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