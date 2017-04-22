吸毒吸到頭殼壞掉？雨衣掛牆看成有人上吊

2017-04-22 13:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄警方月前接獲報案，指稱有人在家裡上吊自殺，員警趕到現場，看到的「上吊」現象是一件掛在牆壁的藍色雨衣；因為聞到濃重的塑膠臭味，懷疑報案的翁姓女子吸毒產生幻覺，搜出K他命及毒品咖啡包，將她移送法辦。

警方指出，3月12日凌晨約3點，23歲的翁女報案指家裡有人上吊，並神色慌張地指引員警入內，手指掛在窗邊的藍色物體，員警查看，只有雨衣，根本沒有人上吊。

翁女坦承吸毒，腦袋昏昏沉沉，沒有仔細查看，就被掛在牆壁的雨衣嚇到，誤以為有人上吊而報警，忘記自己吸毒。

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