粗工持F型夾鉗 扭開鎖入侵3女閨房行竊

2017-04-22 13:18

〔記者吳政峰／基隆報導〕生財工具竟變入侵器材！

基隆一名林男為粗工，去年利用工作器具F型夾鉗，強力扭開3名女子的閨房門鎖，入內行竊，偷取手機、珠寶、筆記型電腦等物品，基隆地院法官認為他惡行重大，依加重竊盜罪判刑1年6月。

林男有毒品前科，出獄後從事粗工，去年3月間，他騎著母親的機車外出，隨身攜帶F型夾鉗，尋找下手目標。

林男發現基隆某處有數棟透天厝相連，其中一戶無人居住且窗戶毀損，他從破洞侵入，爬上頂樓，再跳到隔壁棟，發現該棟共有5層樓，每樓都已改裝成2-3間套房出租。

林男先敲門試探有無人在內，未見3樓及5樓兩間套房有人回應，便用F型夾鉗夾住上鎖的喇叭鎖，再強力扭開門鎖，入內行竊手機、平板電腦、水晶項鍊、現金等物。

2星期後，林男食髓知味，以相同手法入侵4樓楊姓女房客套房，竊取筆記型電腦、相機、現金等財物。

警方獲報，依照監視器拍到的車牌號碼，找到林男母親，林母表示機車已借給兒子使用，而林男也承認缺錢花用，才會攜帶工具入侵，加快行竊速度，但否認意圖行兇。

法官依照一罪一罰，判林男3罪各8月徒刑，應執行1年6月，至於F型夾鉗則無法證明是林男所有，未宣告沒收。