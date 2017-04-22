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基隆港前年釣魚活動被控害2命 法院認定擅闖管制
2017-04-22 13:03
〔記者林嘉東／基隆報導〕「基隆市岸拋磯釣技研協會」前年在基隆港辦釣魚活動，楊姓執行長與等3人被控未做好管制，害林姓2兄弟駕車離去時落海，雙雙溺斃。基隆地院認為，林姓2 兄弟違規闖入管制區，讓楊等3人無從防範，判3人無罪。
判決書指出，基隆市岸拋磯釣技研協會前年9月間在基隆港東岸防波堤舉辦釣魚聯誼活動，自當天凌晨5時30分起辦到當晚11時。
來自新北市新莊區的林姓男子與弟弟一起參加海釣活動；林男於活動結束前1小時，駕車載弟弟欲離去，不料倒車時，不慎墜海，2兄弟雙雙溺斃。
基隆地檢署認定，釣魚活動的工作人員在活動期間，應做好現場車輛管制，唯基隆市岸拋磯釣技研協會楊姓執行長與受僱在場收費、管制車輛的白姓男子與徐姓女子並未做好管制，將3人依涉犯業務過失致死罪嫌起訴。
法院勘驗肇事車輛行車紀錄器發現，林姓兄弟駕車離去時，違規穿越禁止進入堤防區的三角錐，徐等人並不知情，要如何防範。
法院認為，林姓兄弟未遵循豎立在現場不得進入堤防區的警示牌與基隆巿岸拋磯釣技研協會活動說明規定，擅自開車進入危險的堤防區，陷自己於險境中，終致駛出堤防墜海，雙雙溺斃。
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