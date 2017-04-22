女大生疑患登革熱不就醫 藥師違法開藥被罰

2017-04-22 12:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄一名20歲女大學生日前出現疑似登革熱症狀，但她不就醫，竟到藥局買藥，更離譜的是，藥師在沒有醫師處方箋的情況下，就開出處方用藥，女學生服用後未改善，到診所檢查後通報，再轉往醫學中心治療；衛生局追查發現藥師違反藥事法，開罰3萬元。

衛生局表示，這名病患住在鳳山，以住家及學校為主要活動地點，無國外旅遊史，本月14日開始出現發燒、頭痛、腹瀉、肌肉痠痛、背痛等症狀，14、16、19日到住家附近藥局買成藥服用而未就醫，20日仍不舒服，到診所就醫才被通報，當晚到醫學中心住院隔離治療，症狀已改善，27日將二次採血檢驗確認。

衛生局強調，病患在藥局購買處方用藥3次，導致疾病隱藏期達6日才就醫，衛生局21日上午到藥局調查，負責人坦承沒有醫師處方箋，就開處方用藥給病患，確認違反藥事法，開罰3萬元。

衛生局指出，今年以來，高雄登革熱確診病例為境外移入8例，尚無本土病例；已針對個案活動地進行疫情調查、孳生源清除等緊急防治工作，並由鳳山區級指揮中心及相關局處，針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點，進行孳生源巡檢作業。

另外，針對高雄腸病毒病例已達278例，包括1例71型輕症，此型別可能演變為重症，衛生局呼籲家長及學校留意幼童健康。