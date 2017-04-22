| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

一句問候語突破心防 警逮通緝犯破竊案

2017-04-22  12:28

〔記者邱俊福／台北報導〕通緝犯王俊翔日前到新北市樹林區仁愛醫院看病時，遭北市大安警分局循線逮捕，警方發現王嫌身上腳傷甚為可疑，一句「是不是偷東西摔傷啊」的假意探詢，竟順利搓破心房，槓上開花，讓他全盤托出行竊犯行。

警方調查，39歲王嫌，目前因毒品、過失傷害案遭到通緝，過去從事消防設備維修工作時，曾到新北市土城區南天母路一處社區大樓查看其消防設備，因此對該社區環境頗為熟悉。

本月15日下午2時許，王嫌開車到該社區大樓的停車場出入口外面，破壞一樓到二樓樓梯間的護網，侵入二樓社區總幹事辦公室，偷走抽屜內的3只手錶與1千多元現金後，正從護網爬出欲逃逸。

此時，張姓總幹事正好返回辦公室，王嫌見狀倉徨跳下，不慎墜落1樓樓梯間，導致左腳開放性骨折，忍痛自行開車逃離赴新北市樹林區仁愛醫院開刀治療，而張姓被害人則撿回被竊的2只仿勞力士錶，沒有向轄區警方報案。

本週四北市警大安分局發現通緝中的王嫌正在醫院就醫，前往逮人，意外讓心虛的王嫌主動供出行竊犯行，除將王嫌移送檢方偵辦，也將擴大清查是否涉及其他竊案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 男子王俊翔被送辦（記者邱俊福翻攝）

    男子王俊翔被送辦（記者邱俊福翻攝）

  • 王俊翔破壞樓梯間護網侵入住宅行竊（記者邱俊福翻攝）

    王俊翔破壞樓梯間護網侵入住宅行竊（記者邱俊福翻攝）

  • 被害人撿回的2只仿勞力士錶（記者邱俊福翻攝）

    被害人撿回的2只仿勞力士錶（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 通緝犯
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：一句問候語突破心防 警逮通緝犯破竊案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.