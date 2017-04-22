一句問候語突破心防 警逮通緝犯破竊案

2017-04-22 12:28

〔記者邱俊福／台北報導〕通緝犯王俊翔日前到新北市樹林區仁愛醫院看病時，遭北市大安警分局循線逮捕，警方發現王嫌身上腳傷甚為可疑，一句「是不是偷東西摔傷啊」的假意探詢，竟順利搓破心房，槓上開花，讓他全盤托出行竊犯行。

警方調查，39歲王嫌，目前因毒品、過失傷害案遭到通緝，過去從事消防設備維修工作時，曾到新北市土城區南天母路一處社區大樓查看其消防設備，因此對該社區環境頗為熟悉。

本月15日下午2時許，王嫌開車到該社區大樓的停車場出入口外面，破壞一樓到二樓樓梯間的護網，侵入二樓社區總幹事辦公室，偷走抽屜內的3只手錶與1千多元現金後，正從護網爬出欲逃逸。

此時，張姓總幹事正好返回辦公室，王嫌見狀倉徨跳下，不慎墜落1樓樓梯間，導致左腳開放性骨折，忍痛自行開車逃離赴新北市樹林區仁愛醫院開刀治療，而張姓被害人則撿回被竊的2只仿勞力士錶，沒有向轄區警方報案。

本週四北市警大安分局發現通緝中的王嫌正在醫院就醫，前往逮人，意外讓心虛的王嫌主動供出行竊犯行，除將王嫌移送檢方偵辦，也將擴大清查是否涉及其他竊案。

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