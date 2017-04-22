追債追到派出所 開槍打破玻璃被逮起訴

2017-04-22 12:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕21歲的歐姓男子，涉嫌持槍向曲姓男子討債，曲男見狀隨即跑進鄰近的板橋警分局沙崙派出所避難，歐男竟無懼公權力，仍朝曲男開槍，前後開了3槍均未射到曲男，流彈卻波及到派出所大門玻璃，打碎整片玻璃，新北地檢署日前依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，將歐男起訴。

起訴指出，今年1月10日晚間7時許，歐男持槍至曲男位於新北市板橋區住處埋伏，見曲男下樓準備上友人座車，隨即掏出手槍朝曲男連開2槍，曲男嚇得拔腿就跑，直衝住處附近的派出所避難，歐男不死心地又朝曲男開了1槍，但未擊中曲男，流彈反打碎派出所大門玻璃，所內值班及備勤員警聞聲，衝出派出所抓人，不到6分鐘就將歐男逮捕到案。

曲男出庭時坦承在網路上賭運彩輸了10幾萬元，但並不認識歐男，對方沒跟他講話就朝他開槍；歐男則否認持槍討債，辯稱是「不小心擦槍走火」，改造手槍是過世的葉男交給他保管，離譜供詞未獲採信，遭檢方起訴。