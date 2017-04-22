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一日連破兩毒品分裝工廠 嫌犯說自己也不敢吃
2017-04-22 11:42
朱、楊等人販售的毒咖啡都包裝成市售「鳳梨酥」的盒子模樣。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方破獲毒品分裝工場，落網「藥頭」竟把摻毒品的咖啡外包裝印上「鳳梨酥」字樣，企圖規避警方查緝，警方共起獲200多包各種毒咖啡包；受雇分裝毒咖啡的楊嫌被警方問及毒效如何？竟說他也不敢吃。警方呼籲民眾及青少年朋友，在夜店或參加聚會時千萬不要飲用來路不明的飲料，以免不慎遭受毒害。
高市刑大偵六隊17分隊於今年4月初接獲線報指出，綽號「石斑」的朱姓男子在楠梓區從事製造販售毒咖啡包，經報請橋頭地檢署毒品專責組檢察官陳俐吟指揮，經長期埋伏及跟監蒐證，鎖定朱嫌（30歲）藏匿在楠梓區學專路透天厝內，進行毒咖啡包分裝工作。
警方當場逮捕主嫌朱男及楊姓男子（26歲）等2人，該透天厝由朱嫌承租，並提供一粒眠、愷他命、咖啡粉原料、封口機、攪拌機等分裝器具做為毒咖啡包分裝場，雇用楊嫌進行分裝及封口等工作，將毒咖啡包成品販賣給予不特定人牟利。
楊嫌自知難逃法網，另坦承在苓雅區興中二路某大樓內還有一間分裝場，楊嫌在朱嫌指示下會不定期進入該處從事毒品分裝工作，楊嫌隨後帶警方前往該處進行搜索，在苓雅區大樓內又起獲大、小型封口機各1台、攪拌棒、攪拌機、電子磅秤、K他命18包、一粒眠6包、咖啡包成品21包、咖啡粉原料11大包、白糖、咖啡包空袋等證物。
偵訊過程中警方詢問楊嫌，調製毒咖啡粉如何使用及服用後效果反應如何時，楊嫌竟稱「自己不敢吃這些咖啡包」。警方呼籲民眾及青少年朋友，在夜店或參加聚會時千萬不要飲用來路不明的飲料；同時千萬不要因為一時好奇嘗試毒品，危害身體康並觸犯法律。
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