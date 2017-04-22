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趁醉意性侵女下屬 惡經理判6年徒刑

2017-04-22  11:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］許姓男子在桃園市某公司擔任經理，104年1月間，他與公司同事聚餐，酒醉後要公司29歲女下屬，負責駕車載他與另2人，到摩鐵續攤唱歌，豈料，許男藉醉意性侵女下屬，女下屬事後傳訊友人：「我被強暴了。」覺得自己很髒，選擇離開做了2年的工作，桃園地院法官審結依強制性交罪，判處許男有期徒刑6年。

受害女子指控，那天許男喝了很多酒，得知她家住在桃園區，便要她幫忙開車，順道載他與另名主管、友人到摩鐵續攤，抵達後她原本想回家，許男堅持要她留下，礙於經理權力很大，且她的直屬主管也在，她只好留下陪同，沒想到許男趁另2人帶小姐離開後，強迫她口交、性侵，她拚命反抗但許男力氣太大，事後許男要她：「不要亂講話。」

受害女子哭訴：「覺得自己很髒！」事後傳訊給好友，隔天就請假未上班，之後便向主管提出辭呈，這些日子她想到「那件事」就害怕、睡不好，求助身心科醫師。

許男在法庭上否認性侵，辯稱兩人是合意性交；不過，受害女子指證歷歷，且明顯出現創傷後壓力症候群，醫院驗傷下體有外力造成的傷害，友人出庭證稱女子事後情緒轉變，法官審結依強制性交罪判處許男6年徒刑。

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  • 許男趁醉意性侵女下屬，桃園地院法官審結依強制性交罪判處他6年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    許男趁醉意性侵女下屬，桃園地院法官審結依強制性交罪判處他6年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

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