快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
「把身體給我」男花3000元買同事身體
2017-04-22 10:57
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名68歲林姓男子，疑因長期愛慕30歲越籍同事「阿鈴」，一次聽到阿鈴說自己經濟有困難，陳男藉機表示「我可以幫你，但你要把身體給我」，阿鈴答應後，19日晚間兩人相約在中和區某旅館進行性交易，沒想到遇到警方臨檢，兩人性交易被逮，訊後依社會秩序維護法裁罰。
警方調查，林男與阿鈴為某餐廳廚房同事，兩人認識多年，林男一次聽到阿鈴有經濟困難，因此兩人以3000元談妥無套性交易，19日晚間9時許，兩人進入旅館大戰，沒想到一小時後就遇到警方登門臨檢，林男坦承與阿鈴進行性交易，阿鈴則表示「他喜歡我，我不喜歡他，只是因為經濟有困難，他說可以幫我」，警方訊後依社會秩序維護法裁罰。
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