警察喝花酒？傳酒店經紀人怨警抓毒報復投訴

台南傳有一名警員上酒店喝花酒遭偷拍，但警方強調是「合成」照，不願公開。示意圖，與內文無關。（資料照）

2017-04-22 11:39

〔本報記者／台南報導〕台南警界最近傳出一起警員到酒店喝花酒被拍照存證並投訴的案件，風波擴大酒店擔心得罪警方，目前要求旗下小姐進包廂陪酒都不能再帶手機，但台南市警方調查後則表示照片是合成，不會處分被投訴的員警。

據看過相片的員警描述，照片中該員警在某酒店包廂內左擁右抱兩位小姐，笑得相當開心，台南警方在18日晚間突擊了某間酒店，並調查酒店小姐是否與員警相識。

不過，警方調查後認為，清查所有包廂，但沒有一間包廂與相片背景符合，認為該照是「合成」，排除員警涉嫌。事後警界也指出，該員警會被投訴，應該是他認真辦案，抓了很多吸毒的酒店小姐，可能是酒店經紀人為此挾怨報復。

酒店界則有聲音指出，該員警常常「拗」業者喝免費花酒，因此才會出事，這次事件後，酒店業者還下令以後小姐不得帶手機進入包廂，以免再度流出警察「花酒照」得罪警方。

由於兩方說法不一，雖然警方已否認有員警喝花酒，業界仍然沸沸揚揚，形成話題。

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