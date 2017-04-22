海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」

墾丁海產富二代帶妹開轟趴。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-04-22 10:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年在警方強力掃蕩下，外地吸毒客大多不敢南下，沒想到當地吸毒男女不甘寂寞，6名男女昨晚租用民宿吸毒，被民眾舉報查獲，清查身分發現都是恆春富二代，吳姓主嫌還是恆春最大海產店的小開，宛如台北w hotel案件「恆春版」。

吳父到警局痛罵「了尾仔！」（敗家子），激動的要警方把他們都抓去關，心痛兒子不學好的感受溢於言表。

據了解，吳姓主嫌及陳姓友人分別是恆春大光地區知名海產店小開，吳嫌家的海產店更是外地遊客到訪墾丁必吃的名店，另名黃嫌則是當地連鎖飲料店的老闆，三人身價可觀，除了吸食毒品，還大手筆從台南外調要價一萬多元的傳播小姐助興。

恆春警方據報查緝時，6嫌將K他命及K盤就大喇喇的放在桌上吸食，裡面是迷漫的煙霧，震天響的音樂，屋內還有七彩球燈旋轉映照，屋內6名嫌犯拉完K後似乎還有點迷茫，吳姓主嫌供稱是以新台幣400元購買毒品咖啡包、K它命以及俗稱「紅豆」的第三級毒品一粒眠。

警方將6名嫌犯做尿液初步檢驗均呈現第二級和第三級毒品陽姓反應，將於接獲檢驗報告後移請屏東縣警察局裁罰，並將持有毒品的吳姓主嫌依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

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