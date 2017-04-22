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台南東區路邊械鬥... 武士刀直插阿伯右背

阿伯背上被插入一刀。（圖取自爆料公社臉書）

2017-04-22  10:03

〔即時新聞／綜合報導〕台南東區昨夜驚傳鬥毆事件，一名阿伯右側背部被武士刀直直插入，畫面相當嚇人，目前人已被送往醫院，當時有民眾報案，警察到場後也在現場了解，目前正在調查中。

有網友在臉書專頁《爆料公社》PO照，透露昨晚在台南東區有3名阿伯在路邊攤起爭執，疑似是喝醉酒，酒酣耳熱之際突然躁動，後來有一位阿伯背後中了一刀。

照片中可以看到一把武士刀直直的插在阿伯背後，現場也有警方正在調查，醫護人員緊急對阿伯急救，並將他送醫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 警方獲報後立刻趕往現場。（圖取自爆料公社臉書）

    警方獲報後立刻趕往現場。（圖取自爆料公社臉書）

  • 醫護人員先緊急處理。（圖取自爆料公社臉書）

    醫護人員先緊急處理。（圖取自爆料公社臉書）

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