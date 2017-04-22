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林金貴律師團：應修法重視受刑人權
2017-04-22 02:15
〔記者王捷／台南報導〕林金貴案昨日獲得重審機會，不過其中也衍生出受刑人的人權問題。林金貴的辯護律師團成員蔡晴雨說，部分受到冤獄的受刑人不敢向外求援，因為擔心影響假釋期、或是遭受更嚴厲的監獄管制，受刑人因為犯罪受到人身自由受限的處罰，不應再剝奪通信的權利，加上部分律師對監獄行刑法不了解，她認為應該針對受刑人的人權做修法。
有受刑人曾說，台南監獄號稱「天下第一監」，全台各地乖戾的受刑人，都會優先分到南監，因為南監接見、假釋最硬，不僅寫信有限制，連晚上在監獄看醫生都要戴上手銬、腳鐐，這已經剝奪了受刑人的人權，但是從來沒有人替他們發聲，因為他們是罪犯。
蔡晴雨說，當時在台大研究所接觸到林金貴的案子，發現疑點很多，但是法官卻認為對林金貴有利的證據不重要，反而心證對林金貴不利的證據，後來她發現冤獄有很多黑數，由於受刑人的對外通信要受到檢查，加上監獄的管理不透明，有很多受刑人因為擔心遭到不平等對待，所以放棄求援。
蔡晴雨在3年前開始奔走林金貴的案子，她說這3年過得有如10年，因為要求法院再審，等於是在逼高分院與地院法官認錯，這次能獲得再審的機會讓她獲益良多。
蔡晴雨說，受刑人已受到人身自由被剝奪的懲罰，但是各監獄以各種內規來限制受刑人對外通訊的權利，這對受刑人來說不公平，也由這個案件中發現，監獄行刑法有部分需要修改，呼籲司法改革能重新檢視受刑人的人權。
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