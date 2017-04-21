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10年苦牢獲釋 林金貴：像一場白日夢

林金貴（中灰衣者）在「天下第一監」消耗了10年的青春，如今停止執行，讓他覺得像一場白日夢。（記者王捷攝）

2017-04-21  22:12

〔記者王捷／台南報導〕10年前因為高雄市鳳山分局依據模糊的影像，加上路人在犯案後5個月的指認，將林金貴打入黑牢。林金貴說，因為法官的自由心證、不科學的辦案，他在監獄消耗了10年的青春。在10年間林金貴在號稱「天下第一監」的台南監獄，不斷對外寫信求援，因緣際會找上羅秉成律師，經過10年來的奔走，高雄高分院裁定再審今日獲釋。

2013年，林金貴從台南監獄向「台灣冤獄平反協會」申冤，當時理事長羅秉成律師，在台大法學院授課「冤獄救援實務課程」中與學生一起研究林金貴的案件，學生一致認為林金貴一案疑點重重，相信林金貴案是冤案。

2014年，台灣冤獄平反協會與當時的法學院學生，組成義務律師團，經歷3次再審駁回、一次非常上訴不受理，終於在今天敲開法院的門與監獄的牢籠，讓林金貴走出監獄重獲自由。

羅秉成說，這次的司法冤案有兩個錯，第一是錯放了真兇、第二是錯判一個人有罪，讓真兇逍遙法外，由於當時模糊影像中的真凶，是一名長髮披肩的男子，林金貴正巧在2007年3月到相館拍照，準備申請身分證，相片中林金貴是短髮，同年5月槍擊案發生，皮膚科醫師研判2個月頭髮不可能長這麼快，加上有影像專家認為，影像中的真兇與林金貴是不同人。

林金貴說，就是因為他有竊盜前科，所以當時鳳山分局的偵查隊長，恐嚇他要他認罪，但是因為不科學的辦案，跟檢察官、法官的心證，讓他進入黑牢，他在台南監獄的信件都要受到審核，他不顧可能會受到更嚴格的監禁向外求援。

在監獄裡，林金貴是4級犯人，寫信、接見都有受到限制，只能看速讀機、吹電風扇看報紙，偶爾能玩電動，21日下午他得知「上面要找他」，這通常沒什麼好事，一開始他以為他被借訊，最後才得知暫時獲釋，他抬頭望著天空，再也不用看著舍房裡的天花板，他腦中一片空白，獲釋如同一場白日夢。

在吃過豬腳麵線後，林金貴臉上終於恢復生氣，羅秉成說，目前停止執行，目前有兩個階段要走，第一是開啟再審，第二階段是讓二審重審。

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