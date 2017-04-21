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「有人在家裡上吊」 報案女子卻遭警方逮捕
2017-04-21 23:58
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〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名女子在住處驚見有人上吊，嚇的趕忙報警，員警到場後只聞到濃濃的K菸味，而所謂的「上吊」不過是一件尋常的藍色雨衣。警方搜索屋內查獲毒品與吸食器具，隨後依毒品罪將女子移送法辦。
據《蘋果日報》報導，高雄市苓雅區警方在上月12日凌晨3點，接獲一名翁姓女子驚慌的報案電話，電話裡翁女聲稱「有人在家裡上吊」。警方趕抵現場，翁女表示「就是他上吊」，員警順著她手指的方向看去，牆上就掛著一件藍色的全身雨衣。
警方來回檢查屋內，確認「上吊」一事只是烏龍後，隨即對屋內濃重的K菸味起了疑。搜索屋內後，在床頭櫃找到K盤1個、1.5公克K他命和2包約10公克的摻毒咖啡包。懷疑是翁女吸毒後導致幻覺，便將翁女帶回局裡調查。
清醒後，翁女坦承當晚的確有吸毒，表示自己是透過通訊軟體和藥頭購入毒品。警方訊後將翁女依毒品罪移送法辦，並向上追緝毒品來源。
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