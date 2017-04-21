男子前科累累又身懷毒品 聲請提審遭法官打臉
2017-04-21 21:27
［記者陳恩惠、張文川／台北報導］多年來連連犯下毒品、竊盜等案的張姓男子，今天上午又因持有毒品，在松山火車站的大廳內，遭鐵路警察局台北分局松山派出所的巡邏警員盤查逮獲，詎料，張嫌質疑警方逮捕程序，向法院聲請提審，被送到台北地方法院，法官開庭後做出裁示，當庭駁回張嫌的聲請，要鐵警帶回繼續偵辦，警訊後依毒品罪移送台北地檢署。
鐵警局表示，張姓嫌犯今天清晨上班尖峰時期，卻在台鐵松山車站內四處遊盪，引起松山所巡邏警員的注意，待他晃到大廳時，再度與巡邏警員遭遇時，警員二話不說，當場上前盤查，只見張嫌東閃西躲，雖然盤查並未遭通緝，卻在張嫌的身上找出1.25公克的安非他命毒品，正要將他帶回警所偵辦，殊不知，張嫌突然大呼「我要見法官！」警方於是依法辦理。
鐵警說，根據張嫌的前科顯示，光是這6年來，已經在台北、新北及士林等三處的地方法院連連犯下多次毒品案件，其中還有竊盜及偽造文書等案件，光是吸食毒品案件，就有7次判決，每次判處3至8個月不等徒刑，沒想到張嫌仍不悔改，繼續吸毒；法官審理10分鐘，見張嫌前科一堆、聲請提審理由牽強，當場駁回聲請。
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