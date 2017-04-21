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從逃學少年變成作家 陳榕笙少觀所分享心路歷程

2017-04-21  21:42

〔記者李立法／屏東報導〕台灣文學創作者協會秘書長陳榕笙今天向屏東少觀所收容的青少年，分享他從一個叛逆逃學生變成文學作家的心路歷程，他鼓勵孩子們試著接觸書本，也許能發現不同的世界，改變想法，跳脫出錯誤的循環，找到新的方向。

屏東地院少家庭為導正非行少年偏差行為，透過學校、社政及警政等多元管道輔導孩子，最近在屏東少年觀護所成立「沁芳書院」，為收容的青少年挑選200多本漫畫、小說及各類圖書，讓孩子們在收容期間閱讀解悶，紓解浮躁情緒。

作家陳榕笙今天應地院少家庭長張以岳的邀請，向少觀所內青少年分享他的人生經歷，出身單親家庭的陳榕笙，曾經是個叛逆的逃學少年，因為接觸書本，開拓視野，進而愛上寫作，他勉勵孩子們，試著靜下心閱讀，也許能得到啟發，改變自己的命運。

張以岳希望「沁芳書院」能幫助收容青少年打開心房和視野，為鼓勵閱讀，地院少家庭特別舉辦有獎徵文活動，歡迎孩子們將閱讀心得投稿，少年法庭的庭長及法官將挑選出佳作頒發獎品，培養孩子們寫作興趣。

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  • 台灣文學創作者協會秘書長陳榕笙，向屏東少觀所收容的青少年，分享他從一個叛逆逃學少年變成文學作家的心路歷程。（屏東地院少家庭提供）

    台灣文學創作者協會秘書長陳榕笙，向屏東少觀所收容的青少年，分享他從一個叛逆逃學少年變成文學作家的心路歷程。（屏東地院少家庭提供）

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